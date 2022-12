The Last of Us, i creatori Mazin e Druckmann promettono: ''Ci saranno delle sorprese''

Se i creatori Neil Druckmann e Craig Mazin hanno promesso grandi sorprese per l'adattamento televisivo dell'iconico videogioco, dopo aver dato un'occhiata al nuovo trailer di The Last of Us, la domanda dei fan rimane la stessa: quanto sarà aderente la serie tv al lavoro di Naughty Dog?

I 10 episodi di The Last of Us ovviamente prenderanno spunto dal pluripremiato videogioco che, nel legame tra Joel Miller (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) vede il suo centro irradiatore. Il sopravvissuto e l'immune quattordicenne sono entrati nei cuori dei milioni di fan che, attraverso i videogiochi, hanno imparato a conoscere questi personaggi e la loro storia.

Proprio ai fan della prima ora i creatori Druckmann e Mazin cercheranno di strizzare l'occhio, lavorando tra la continuità con il gioco e nuovi innesti e dettagli sorprendenti. Intervenendo al CCXP di quest'anno a San Paolo, i due hanno anticipato qualcosa sul loro lavoro e, alla domanda se l' essere a conoscenza del finale del videogioco influenzerà l'esperienza dello show, Mazin ha spiegato che le nuove aggiunte alla storia sorprenderanno il pubblico e lo "lasceranno a bocca aperta''.

Lo stesso ha poi aggiunto: ''Si tratta del viaggio. È interamente incentrato sul viaggio. Ho giocato a The Last of Us circa 12 volte. So come finisce e vi promettiamo che ci saranno delle sorprese lungo il percorso. Se avete giocato al gioco, vi assicuro che ci sono cose che non sapete e che vi lasceranno a bocca aperta''. Alle parole di Mazin, hanno fatto eco quelle del collega Druckmann, che ha rivelato: ''Ci sono cose che sono state scritte e che non abbiamo avuto la possibilità di inserire nel gioco, ma che sono presenti nella serie. Vedrete un arricchimento dei personaggi. È interessante, perché abbiamo parlato con alcune persone che hanno guardato l'intera stagione e poi sono tornate a giocare al gioco, che gli è parso più ricco dopo aver visto lo show''.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, qui il nuovo poster di The Last of Us!