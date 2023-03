The Last of Us, i creatori parlano di David: 'E' un manipolatore'

Nell'ottavo episodio di The Last of Us abbiamo fatto la conoscenza di David, il personaggio interpretato da Scott Shepherd che nell'adattamento HBO presenta qualche differenza rispetto alla sua controparte videoludica.

Nel corso della puntata David cerca di manipolare il più possibile Ellie e come raccontato dagli scrittori dello show Craig Mazin e Neil Druckmann a The Last of Us Podcast, questa sua caratteristica è stata progettata per rendere il personaggio una figura più avvincente prima della sua punizione finale:

"Pensavamo di dover umanizzare David, e il mondo intorno a lui, per renderlo un bravo ragazzo. L'ha perdonata, una cosa cristiana da fare, è stato onesto con lei. Non le ha mai mentito. Le ha dato la medicina per salvare Joel, ma dovevamo assicurarci di non mostrare l'intera cosa abbastanza presto. Quindi poi abbiamo dovuto mostrare al pubblico come non fosse un bravo ragazzo. Dopo averla picchiata, dice ad Hannah che avrà per sempre un padre. C'è molta oscurità in questo episodio. Poi fa cenno gentilmente alla madre di Hannah di sedersi di nuovo. Controlla tutto. Il controllo che ha viene mostrato quando lei si siede effettivamente di nuovo. Se tieni in riga le persone, tieni in riga te stesso. E poi offre la sua mano, e le fa prendere la sua mano. Questa è la cosa più da David che uno può fare, questo è il DNA di una relazione violenta. Quest'uomo è il modello di un manipolatore e di un molestatore".

Per salutarvi, vi ricordiamo che l'ottavo episodio ha fatto registrare 8 milioni di spettatori in più rispetto al pilot. The Last of Us è in streaming in esclusiva su Sky e Now.