The Last of Us, i creatori svelano l'importanza del rapporto tra Ellie e Joel!

L'intero racconto di The Last of Us più che ripercorrere la storia delle avventure di Ellie e Joel svela l'evolversi e l'approfondirsi del loro complesso rapporto. In occasione dell'uscita dell'ottava puntata Craig Mazin e Neil Druckmann hanno analizzato questo importante elemento.

Dopo che i creatori di The Last of Us hanno parlato di David nella 1x08 si sono esposti anche su quello che è l'argomento principale della serie. Secondo loro al centro si pone il punto di partenza dei due personaggi. La loro evoluzione fa capire ancora meglio quanto, nel corso del viaggio, le violenze, le sofferenze e i traumi che hanno subito li abbiano avvicinati sempre di più fino ad arrivare ad un rapporto che nell'ultima puntata andata in onda ha raggiunto il culmine della sua realizzazione. "Molti vantaggi della relazione non funzionerebbero se il resto della stagione non funzionasse così bene" hanno detto, raccontando come sia stata una combustione lenta ma allo stesso tempo pensata e lineare.

Le difficoltà, il dolore, la voglia di protezione reciproca portano entrambi a fare di tutto pur di salvare l'altro. "Sta combattendo per Ellie. Se fosse solo lui si farebbe uccidere e la farebbe finita. Ma il pensiero che Ellie abbia bisogno di lui lo fa alzare dal materasso - e la penicillina, che dopotutto deriva da un fungo - e la lotta deve avere sembra una triste disperazione" hanno spiegato parlando di come, nell'ottavo episodio, si capisca a pieno quanto Ellie e Joel tengano l'uno a l'altro. "Quando finalmente trova Ellie, c'è tristezza. Non ha potuto proteggerla da questo. È un altro fallimento per Joel. Ma la scena potrebbe funzionare solo se tutto il resto che abbiamo fatto è stato fatto correttamente".

"Si meravigliano entrambi, quando Ellie si rende conto che Joel l'ha trovata. E l'episodio finisce con loro che si sono finalmente accettati l'un l'altro, il padre che mette il cappotto intorno alla sua bambina che ha solo bisogno di affetto e che si aggrappa a lui mentre la conduce al sicuro" hanno concluso spiegando la genesi del rapporto padre-figlia tra Joel ed Ellie. Nel frattempo, l'interprete originale di Joel Troy Baker ha svelato una inquietante scena eliminata con Bella Ramsey. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!