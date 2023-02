The Last of Us, QUELLA creatura non è in CGI: ecco come l'hanno creata!

I clicker di The Last of Us sono diventati qualcosa di irrinunciabile all'interno della serie tv. L'introduzione del bloater ha sicuramente confermato l'enorme lavoro del trucco prostetico all'interno del progetto, tanto da utilizzare una tuta di 36 chili e uno stuntman dalla struttura fisica massiccia.

Il bloater è, forse, una evoluzione ancor più spaventosa dei clicker. Oltre alla grandezza, causata dalla continua infezione da parte del virus, possiede una forza sovrumana capace di uccidere a mani nude qualsiasi sopravvissuto all'apocalisse in corso. Il mostro, che è uno dei cattivi più temibili e pericolosi del videogioco, ci viene presentato all'interno dell'episodio 5 e, esteticamente, conferma la grandezza e l'imponenza del lavoro fatto dal reparto di trucco prostetico.

Se già negli episodi precedenti la cura dei dettagli in The Last of Us era sembrata maniacale, con i bloater il livello viene alzato ancora di più. Mentre è stata svelata anche la durata del quinto episodio di The Last of Us, Barrie Gower, designer dietro personaggi iconici del mondo delle serie tv (come ad esempio Vecna) ha spiegato come ha lavorato sulla realizzazione del mostro. “L'abbiamo realizzato con gommapiuma e lattice espanso, che è molto leggero" ha commentato. "Avevamo una squadra che fabbricava tutte queste parti. Avevamo una cerniera sul retro e intorno alla vita per poterle unire. Aveva tutte queste pieghe pendule di funghi che nascondevano cerniere e bottoni automatici" ha concluso.

