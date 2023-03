The Last of Us: ecco le critiche più feroci fatte alla serie HBO

The Last of Us, la serie prodotta da HBO e basata sul videogioco creato da Naughty Dog, ha certamente regalato al pubblico un raro esempio di fedeltà e qualità all'interno delle produzioni audiovisive basate sul medium videoludico. Tuttavia, ci sono state anche numerose voci fuori dal coro.

In attesa di sapere cosa ci aspetta nella seconda stagione di The Last of Us , nella prima parte dello show l'interprete di Tess, Anna Torv , è stata protagonista di una scena che ha lasciato interdetti numerosi spettatori: il momento della sua morte, avvenuta subito dopo un bacio da un infetto, ha indispettito il pubblico che non ha potuto fare a meno di domandarsi " quale sarà il messaggio di questa scena? ".

Tra le critiche che più si sono fatte sentire c'è quella che riguarda uno degli episodi migliori della prima stagione, il terzo, dedicato a Bill e Frank. Sebbene sia stata apprezzata la volontà degli autori di soffermarsi su personaggi la cui sottotrama in origine non era stata approfondita, molti si sono lamentati di non aver potuto vedere interagire su schermo le figure di Bill ed Ellie.

Numerose sono state anche le critiche riguardanti il ​​minutaggio delle puntate: troppo spesso infatti, specie nella seconda metà dello spettacolo, si tendono ad affrettare le cose non il giusto tempo sullo schermo a personaggi e situazioni che invece lo meriterebbero.

Pesantemente critico è stato anche il personaggio interpretato da Melanie Lynskey , il quale, complice forse anche il fatto di essere inedito rispetto al videogioco di Naughty Dog , non è riuscito a generare sufficiente empatia nel pubblico.

Altrettanto problematico è stato per i fan riuscire ad interfacciarsi con una decisione ferrea da parte degli autori, ossia l'estrema limitazione del fattore violenza , il quale è invece fortemente presente nella controparte vidoludica, dove i pericoli si nascondono dietro ogni angolo: può trattarsi di un clicker o di un soldato, tutto ciò è stato fortemente ridotto all'osso . Questo ha portato alcuni fan a chiedersi se in questa trasposizione i protagonisti non si trovano a muoversi in un mondo più sicuro.

Tutto questo ha inevitabilmente generato quella che è la critica maggiore fatta dagli spettatori , ossia l'assenza di infetti . Sebbene alcuni abbiano apprezzato questa scelta, altri hanno lamentato come gli zombie siano presenti in poco meno di metà stagione. Tuttavia questo non mette in dubbio l'impegno realizzativo per quanto concerne la loro resa su schermo, come dimostrato dalle inquietanti sessioni di doppiaggio dei clicker .

The Last of Us è indubbiamente un adattamento brillante sotto molti aspetti, ma quest'ultima mancanza rappresenta un difetto che non può essere ignorato, agli occhi di una parte del pubblico.