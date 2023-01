The Last of Us, crossover con The Mandalorian: ecco una nuova incredibile fan-art

Ancor prima della sua uscita The Last of Us ha già conquistato tutti e in attesa di scoprire come si evolveranno le vicende di Joel ed Ellie e quanto la serie si distaccherà dai videogames, sul web hanno iniziato a spopolare moltissime fan-art e una di queste ha a che fare con The Mandalorian.

Con in dosso la vecchia armatura utilizzata da Din Djarin nella stagione 1 dello show Disneu, Pascal sembra proprio a suo agio nel proteggere la Ellie di Bella Ramsey proprio come ha fatto in precedenza con il piccolo Grogu nella serie Star Wars.

Come molti i fan hanno notato, entrambi i personaggi hanno notevoli similitudini. Sia Joel che il Mandoloriano infatti, nonostante la grande freddezza iniziale, si trovano a ricoprire ruoli estremamente paterni, prendendosi cura di due personaggi quasi ignari delle proprie grandissime potenzialità.

Quando è stato annunciato Pascal avrebbe assunto il ruolo da protagonista in The Last Of Us nel 2021, molti fan erano preoccupati per ciò che questo casting avrebbe potuto significare per il suo futuro in The Mandalorian. Fortunatamente tra i due show non vi sono stati conflitti di programmazione e l'attore ha potuto prendere parte ad entrambe le produzioni senza minimamente creare ritardi nella serie Disney+.

Vedendo all'opera Pedro Pascal saremo sicuramente in grado di scorgere notevoli differenze tra The Last of Us e The Mandalorian ma per ora, tutto fa pensare che i due avranno davvero tanto in comune. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.