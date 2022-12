The Last of Us, date un'occhiata all'ultima foto esclusiva di Pedro Pascal e Anna Torv!

Nonostante i creatori abbiano spiegato perché gli adattamenti dei videogiochi falliscono, è prossima all'uscita The Last of Us, nuova serie HBO Max tratta dall'omonimo videogioco, e la curiosità è insopportabilmente alta! A "peggiorare" la situazione, è una nuova foto del set che vede Pedro Pascal e Anna Torv.

Seduti e con lo sguardo concentrato, pronto all'azione: ecco come appaiono i due attori nell'ultimissimo frame (che potete trovare in calce) della nuova e attesissima serie HBO Max.

I due contrabbandieri staranno parlando con qualcuno? Staranno per attuare un piano? Non è chiaro, e infatti la tensione sale nei fan, ma soprattutto nei grandi amanti del videogioco. Ma i due progetti non sono la stessa cosa: ci sono infatti delle differenze tra la serie The Last of Us e il gioco, come, citandone una, la visione generale del personaggio di Joel.

Ma per conoscere tutti i dettagli e le differenze generali non ci sarà da attendere molto: The Last of Us debutterà su HBO Max il 15 Gennaio 2023, mentre su Sky la serie sarà disponibile dal giorno successivo.

Tra i protagonisti c'è anche Bella Ramsey, che, come Pedro Pascal, è stata una delle star e dei personaggi più iconici di Game of Thrones. Nella serie di The Last of Us, Bella interpreta la chiave per debellare la pandemia che ha causato l'inarrestabile apocalisse del videogioco originario: Ellie.