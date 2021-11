The Last of Us, diamo uno sguardo a Jackson City nelle nuove foto di scena della serie HBO

Nei giorni scorsi abbiamo saputo che il lavoro di Neil Druckmann all'adattamento targato HBO di The Last of Us è ormai concluso. Possiamo ora dare un'occhiata alle nuove foto dal set dell'attesissima serie, che mostrano un luogo familiare ai fan del franchise di videogiochi di Naughty Dog, ovvero Jackson City, in Wyoming.

Le immagini, visibili anche in calce alla notizia, provengono dalla pagina Instagram dei Russell and Russell Design Studios, che hanno trasformato la cittadina canadese di Canmore nella Jackson di The Last of Us. Attraverso questi scatti possiamo farci un'idea del lavoro che sta alla base della realizzazione di un set.

Le foto fanno pensare a una ambientazione invernale, si nota anche un gigantesco albero di Natale. La stessa Jackson City, del resto, sembra indicare una trama simile a quella del primo videogioco. Altre immagini di The Last of Us, in precedenza, erano state pubblicate all'inizio di novembre.

Come sappiamo, Jeffrey Pierce, doppiatore di Tommy nel videogioco, sarà nel cast live-action di The Last of Us, ma in un ruolo diverso. Il suo personaggio sarà infatti interpretato da Gabriel Luna, mentre il ruolo di Joel è interpretato da Pedro Pascal.

Quali sono le vostre aspettative su The Last of Us? Che ne pensate delle nuove foto dal set? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.