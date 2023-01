The Last of Us, Diego Luna racconta il suo casting: 'Prima ho finito il videogioco'

Dopo una lunga attesa, oggi è stato finalmente rilasciato il primo episodio di The Last of Us, show targato HBO basato sul famoso franchise videoludico. Per l'occasione, Diego Luna ha raccontato in un intervista a ComicBook.com il suo casting e la sua esperienza con il videogioco originale.

"Bene, quello che sapevo di Tommy all'inizio risaliva a circa 30 minuti di gioco che avevo fatto nel 2013 quando ero in visita ad Austin per Natale", ha spiegato Luna, che interpreta il fratello di Joel nello show. "Stavo facendo una jam session con un gruppo di miei amici e stavamo suonando la chitarra e mi ero messo a sedere sul divano. Ho sfogliato tutti i giochi di un mio amico e lui aveva The Last of Us. L'ho buttato dentro ed è stato sorprendente per me scoprire che tutti i primi 30 minuti della partita si svolgevano ad Austin. Ho pensato che fosse davvero, davvero bello".

"L'ho giocato. Poi, non l'ho più giocato fino a 10 anni dopo, quando ero, immagino, nel 2021, quando ci stavamo preparando per fare lo spettacolo. Mi è stato detto che [Craig] Mazin e Neil [Druckmann] avevano pensato a me per il ruolo e ho pensato che potevo essere adatto come fratello di Pedro", ha continuato. "Ho comprato il gioco e ho iniziato a giocare immediatamente, perché non volevo incontrare Mazin senza sapere di cosa stessero parlando. [...] Una volta arrivato lì ho parlato con Neil, ho parlato con Craig e ovviamente non volevo partecipare a un incontro con Neil senza conoscere nulla, il che a quanto pare non era però un motivo di preoccupazione, perché dicevano a tutti gli altri di non giocare. Sono stato felice di passare due mesi e mezzo con The Last of Us, per scoprire i personaggi, scoprire chi era Tommy, per realizzare quante somiglianze ci fossero. Tutto ciò che ha fatto è stato costruire l'attesa per il primo giorno, per avere finalmente la possibilità di mettermi quegli stivali".

Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione della prima stagione di The Last of Us e vi ricordiamo che la serie è disponibile su Sky e Now.