The Last of Us: per Druckmann un solo motivo per cui 'il film non avrebbe mai funzionato'

Molto prima che The Last of Us diventasse una serie - solo quattro giorni al debutto su Sky e NOW - Neil Druckmann aveva pensato a un adattamento cinematografico. Ne ha parlato molto nelle ultime settimane, ma ora rivela perché secondo lui "non avrebbe mai funzionato". C'è un solo, enorme motivo.

Ormai ci siamo: quella che è forse considerata come la serie più attesa di tutto il 2023 (?) nonché uno degli adattamenti videoludici più attesi di sempre, è pronta a debuttare a partire dal 16 gennaio. Ultime cartucce da sparare per il creatore Neil Druckmann, lo showrunner Craig Mazin e i vari membri del cast. Poi ci sarà solo da commentare il risultato, che per ora sembra incredibile: ecco la nostra recensione entusiasta di The Last of Us.

Ma secondo l’opinione di Druckmann, nonostante le sue incredibili capacità di narratore, un adattamento cinematografico non avrebbe ottenuto lo stesso successo. Anzi, sarebbe stato pressoché impraticabile. E il motivo, molto semplice, l’ha finalmente chiarito ai microfoni di Variety: c’entrerebbero le 15 ore di autonomia di gioco su console. Che certo, nel caso di altri videogiochi non vengono adattate per intero. Ma nel caso di TLOU il materiale è troppo prezioso e due ore per adattarlo, insufficienti.

Spiega infatti Druckmann: “La risposta breve è che la storia è troppo lunga. Abbiamo provato a trasformarlo in un film e non avrebbe funzionato, perché quella che di solito è un'esperienza di 15 ore va compressa in due. E non funzionava perché c’era sempre qualcosa che rispuntava fuori e che ritenevo importante per la storia. La serie invece ci ha permesso di prenderci il nostro tempo e alimentare lentamente la relazione tra Joel ed Ellie, in un viaggio lungo un anno che avrebbe potuto essere adattato solo in uno show televisivo”.

Voi che aspettative avete per la serie? Nonostante le tante, troppe critiche, le anticipazioni sul cast sono fenomenali: fra Pedro Pascal e Bella Ramsey ci sarebbe una chimica assurda in The Last of Us e in riferimento al primo, persino l’interprete originale Troy Baker ha definito il Joel di Pedro Pascal addirittura migliore del suo.