The Last of Us, Druckmann rivela: 'La giraffa nell'ultimo episodio? È vera'

Tra i momenti più iconici del videogame di The Last of Us, in particolare tra quelli che più hanno suscitato una certa empatia verso il paesaggio distrutto in cui è ambientato, ce n'è uno che vede Ellie giocare con una giraffa spuntata al fianco di un palazzo che i due protagonisti stavano aggirando. Quel momento è stato ricreato nella serie HBO.

Tuttavia, alcuni fan hanno criticato questo particolare momento della serie HBO perché sembrava che la giraffa fosse realizzata in computer grafica, ma si è scoperto che... era una vera giraffa. Nel corso del podcast di Kinda Funny, il creatore della serie Neil Druckmann ha raccontato come lo show sia riuscito a ottenere una giraffa vera nella serie The Last of Us.

Parlando di come sia molto più facile aggiungere una giraffa in un gioco, ha fatto notare che lui e i produttori hanno dovuto superare questo ostacolo logistico e hanno optato per la creazione di un ambiente blue screen nello zoo di Calgary per la giraffa. In sostanza, hanno portato lo spettacolo alla giraffa invece di optare per il contrario. L'autore ha fatto poi notare che in questa sequenza c'erano elementi di VFX, ma i protagonisti hanno effettivamente interagito con una giraffa vera.

È piuttosto impressionante scoprire quanto di quello che si vede nella serie di The Last of Us sia stato realizzato in modo pratico e senza un uso massiccio della CGI. Anche se sono stati aggiunti elementi VFX come mostri, pezzi di scena e luoghi, il team dietro lo show è stato in grado di replicare questo mondo post-apocalittico nella vita reale grazie a un budget considerevole a disposizione. Anche la seconda stagione avrà probabilmente molti grandi set costruiti dal vero, vista la densità e i dettagli presenti a Seattle nel secondo gioco, ma per quello non ci rimane altro da fare se non aspettare.

La buona notizia è che The Last of Us 2 sarà raccontato in più stagioni, quindi la serie andrà avanti sicuramente oltre la Stagione 2. Nell'attesa, scoprire quando arriverà in home video The Last of Us.