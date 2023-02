The Last of Us, Druckmann svela: 'Ecco perché abbiamo cambiato la storia di Bill e Frank'

Nel corso di un'intervista fiume concessa all'Hollywood Reporter, Craig Mazin e Neil Druckmann hanno parlato a lungo dell'adattamento seriale di HBO di The Last of Us. In particolare, i due sceneggiatori sono tornati sulla storia di Bill e Frank, spiegando anche i motivi che li hanno portati ad allontanarsi dalla storia originale del videogame.

A differenza del gioco, che vede i giocatori incontrare solo Bill, il terzo episodio è completamente dedicato alla tragica storia d'amore della coppia. Secondo Druckmann - che è showrunner della serie insieme a Craig Mazin - la decisione di discostarsi così pesantemente dal gioco è dipesa spesso dalla qualità del prodotto.

"Quanto ci discostiamo [dal gioco] deve essere proporzionale alla sua qualità", ha detto Druckmann. "Frank è stato menzionato [nel gioco], ma in modo marginale. Qui avevamo la possibilità di esplorare questa relazione e ovviamente di apportare alcune modifiche. E [l'idea] era così buona che non mi è dispiaciuto che fosse tanto diversa".

Druckmann ha poi spiegato che nel videogioco i giocatori interagiscono maggiormente con Bill combattendo al suo fianco. Invece di concentrarsi su questo aspetto, Mazin ha suggerito di concentrarsi su Bill e sulla vita che avrebbe potuto avere con il suo partner, che non si vede affatto nel gioco.

"Nel gioco, il modo in cui si costruisce il rapporto con Bill è combattendo al suo fianco. C'è una scena in cui Joel viene preso in una trappola e Ellie deve abbatterlo. È emozionante e una delle parti più memorabili del gioco. Penso che se avessimo scelto la strada più semplice avremmo detto: 'Questa sequenza d'azione deve andare nello show'", ha spiegato Druckmann. "Invece [Mazin] ha detto: 'No, non concentrarti su questo, c'è una cosa interessante che sta accadendo con questo sopravvissuto e il suo partner. Qual è la loro storia? Esploriamola. Approfondiamola'. Quindi è stato facile non essere così fedeli quando avevamo queste idee davvero meravigliose che, a mio avviso, hanno ampliato il mondo e i personaggi".

Nel frattempo, ieri notte è andato in onda l'Episodio 4 di cui potete già leggere la nostra recensione. HBO ha poi diffuso il trailer dell'Episodio 5 di The Last of Us.