The Last of Us, due nuovi registi per la serie HBO: ecco di chi si tratta

La serie tv di HBO The Last of Us basata sull'omonima saga videoludica di Naughty Dog ha trovato due nuovi registi a cui affidare alcuni episodi della sua prima stagione. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Dopo l'annuncio del regista russo Kantemir Balagov (La Ragazza d'Autunno, Tesnota) al timone del pilot di The Last of Us, adesso ci arriva notizia di altri due cineasti coinvolti nel progetto targato HBO.

La regista del film candidato all'Oscar per il Miglior Film Straniero Quo Vadis, Aida, Jasmila Žbanić , e il regista vincitore del Un Certain Regard Award all'edizione 2018 del Festival di Cannes, Ali Abbasi (Border), si aggiungono infatti al team produttivo-creativo dell'atteso adattamento televisivo.

Al momento non è chiaro quanti e quali episodi dirigeranno ognuno, ma è possibile che nelle prossime settimane arrivi qualche informazione in più, dato che solo qualche giorno fa veniva comunicato un altro importante aggiornamento per lo show, ovvero il casting di Gabriel Luna nel ruolo di Tommy.

Ideata da Craig Mazin (Chernobyl) in collaborazione con il creatore di The Last of Us Neil Druckmann, la serie HBO ispirata al popolare videogioco compie sempre più progressi verso la sua realizzazione, soprattutto ora che è stata finalmente stabilita una data d'inizio per le riprese dello show.