The Last of Us, due nuovi registi per la serie HBO

Dopo il recente annuncio del casting di Storm Reid in The Last of Us nel ruolo di Riley, l'attesissima serie HBO, adattamento del celebre titolo videoludico The Last of Us, ha due nuovi registi: scopriamo di chi si tratta!

Si tratta di Liza Johnson, che ha già diretto alcuni episodi di Dead to Me e di Una serie di sfortunati eventi con Neil Patrick Harris, e di Jeremy Webb, regista che ha diretto episodi di Downton Abbey, Doctor Who e più recentemente le serie Netflix The Umbrella Academy e Tenebre e Ossa.

Il coinvolgimento dei due registi è stato rivelato grazie a un aggiornamento delle liste di produzione diffuso ieri dalla Directors Guild of Canada, nella quale i nomi di Johnson e Webb compaiono insieme a quelli degli altri registi dello show già noti: Kantemir Balagov, Craig Mazin, Jasmila Zbanic, Peter Hoar e Neil Druckmann, creatore del videogioco di The Last of Us.

Non è noto quali episodi saranno chiamati a dirigere le due new entry, né sappiamo ancora quando potremo finalmente vedere la serie TV The Last of Us: le varie immagini dal set di The Last of Us confermano che la produzione è ancora in corso.

Riguardo al cast, finora sono stati ufficializzati i nomi di Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie, mentre Gabriel Luna sarà Tommy, Anna Torv interpreterà Tess e la già citata Storm Reid sarà Riley.

La serie HBO The Last of Us è frutto di una co-produzione tra Sony Pictures Television e PlayStation Productions (per la quale rappresenta la prima produzione televisiva). Lo show è sviluppato e scritto da Craig Mazin e Neil Druckmann. Quest'ultimo fa parte anche del team dei produttori esecutivi insieme a Carolyn Strauss e al co-presidente di Naughty Dog Evan Wells.