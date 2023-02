The Last of Us, quanto durerà il quarto episodio della serie?

Con un primo episodio di 82 minuti, un secondo di 55 e un terzo di 80, non è facile prevedere la durata della quarta parte di The Last of Us, serie HBO disponibile su Sky Atlantic e Now dal 15 gennaio 2023.

Sembrerebbe che l'episodio 4 sarà il più breve pubblicato finora: nello specifico, durerà soltanto 50 minuti, 5 in meno rispetto al secondo più corto e ben 32 rispetto al più lungo. Al momento è possibile stilare una tendenza secondo la quale a una parte più lunga segue una più corta, e così via per il resto della stagione, ma il futuro della serie potrebbe tradire un'ipotesi del genere affiancando due parti dalla lunghezza speculare.

Cosa sappiamo di questa nuova puntata? A giudicare dal trailer caricato da HBO su YouTube, grande spazio verrà dedicato al rapporto tra Joel ed Ellie, a cui si aggiunge il possibile arrivo di Henry e Sam, i due fratelli presenti nel videogioco; inoltre, il veicolo ottenuto da Bill – con l'interpretazione di Nick Offerman in The Last of Us, che i fan hanno giudicato "da Emmy" – potrebbe velocizzare il tragitto dei protagonisti verso la base delle Luci e portare così a interessanti sviluppi della trama.

Ricordiamo che la quarta puntata sarà disponibile su Sky Atlantic e Now dal 6 febbraio 2023, con il titolo di "Please Hold My Han" (traducibile in "Per favore, stringi la mia mano", un chiaro riferimento alla musica del videogioco "Alone & Forsaken" di Hank Williams). Ci auguriamo che la storia continuerà a riscuotere un grande successo, sulla scia degli ascolti stratosferici per il terzo episodio di The Last of Us.