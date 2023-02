The Last of Us, quanto durerà il quinto episodio dello show?

Non si è avuto neanche il tempo di elaborare il carico emotivo del terzo episodio di The Last of Us (qui troverete la recensione dell'episodio 1x03 di The Last of Us), che già si è arrivati al quinto episodio. Quanto durerà e quando verrà trasmesso?

L'episodio 5 della serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey avrà la durata di 61 minuti, una decina di minuti in più rispetto al quarto episodio della serie in cui compare un nuovo personaggio interpretato da Melanie Lynskey, definito come il ruolo di volto dei sopravvissuti.

L'episodio verrà proiettato in streaming anticipatamente venerdì 10 alle 9:00 p.m ET / 6:00 p.m. PT su HBO Max e HBO On Demand. Chiaramente l'episodio sarà poi disponibile nella sua proiezione regolare della domenica (domenica 12 Febbraio) alle 9:00 p.m ET/PT su HBO.

Intanto cominciano già ad uscire le prime immagini del quinto episodio di The Last of Us che mostrano i due ragazzi che hanno concluso il quarto: Henry e Sam. Probabilmente nel prossimo episodio lo spettatore verrà a conoscenza della storia dei due ragazzi, quello che hanno passato e perché hanno un rapporto così controverso con i rivoluzionari. Ma soprattutto, perché vengono cercati di Kathleen (interpretata da Melanie Lynskey)?

