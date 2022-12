The Last of Us: c'è Take On Me di TLOU Parte 2 nel nuovo trailer

Due giorni fa, come un fulmine a ciel sereno, la HBO ha rilasciato il nuovo trailer della serie The Last of Us, l'adattamento televisivo dell'iconico videogioco e in arrivo su HBO e HBO Max il prossimo 15 gennaio. Con i suoi nove episodi, molti saranno i riferimenti agli amati videogiochi.

In occasione del Brazil Comic-Con, HBO non si è fatta scappare l'occasione di rilasciare a sorpresa il nuovissimo trailer della sua ultima (ed attesissima) fatica: The Last of Us. L'ultima clip pubblicata contiene una miriade di riferimenti ai videogiochi, che rappresentano inevitabilmente il materiale di partenza della serie e che, per i fan della prima ora, avranno di certo il sapore di casa.

Durante l'ultimo minuto circa di questo nuovo trailer di The Last of Us, si sente una versione della canzone Take On Me degli a-ha. Anche se questa canzone di per sé potrebbe non sembrare rilevante all'inizio, chi ha giocato a The Last of Us Part II ricorderà sicuramente la presenza di questo brano all'interno del gioco e la versione acustica suonata da Ellie.

Questo momento di Part II è spesso ricordato dai fan come una delle sequenze più emozionanti del gioco ed è chiaro che i responsabili di HBO e Naughty Dog volevano farvi riferimento in questo trailer. Non è detto però che la serie contenga anche episodi o incipit narrativi tratti da The Last of Us Parte 2. La serie debutterà a gennaio 2023 e, per riempire l'attesa, qui potete gustarvi il nuovo poster di The Last of Us con Joel ed Ellie!