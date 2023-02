The Last of Us, un Easter egg nell'episodio 7 fa impazzire un fan in particolare: ecco chi

The Last of Us sta appassionando sia i fan del videogioco sia coloro che non si sono mai approcciati al materiale originale e che per la prima volta conoscono le peripezie di Ellie e Joel. Nel settimo episodio dello show HBO, Left Behind, che in in Italia andrà in onda il prossimo 6 marzo, c'è un Easter egg molto apprezzato.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie tv HBO.



Nell'episodio Ellie (Bella Ramsey) e Riley (Storm Reid) condividono parte della loro esistenza insieme e iniziano a giocare ad una serie di giochi arcade tra cui spicca Mortal Kombat 2.

La presenza del videogioco ha suscitato la reazione dell'autore e produttore esecutivo, Ed Boon, che su Twitter ha commentato entusiasta la presenza della sua creatura:"Non ricordo l'ultima volta che mi sono tanto appassionato ad una serie tanto quanto The Last of Us. Quindi vedere Mortal Kombat in primo piano ieri sera è stata una grande emozione" ha scritto Boon, pubblicando il video della sequenza.



Nell'episodio 7 di The Last of Us, Ellie e Joel (Pedro Pascal) trovano rifugio in una casa abbandonata e mentre aspetta che guarisca la ferita, Ellie ripercorre momenti significativi del suo passato, tra cui il periodo trascorso insieme alla sua migliore amica, Riley Abel.



