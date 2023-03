The Last of Us, Ellie ha creduto a Joel? Craig Mazin: 'Ha scelto di farlo'

Il season finale di The Last of Us ha segnato non solo uno dei passaggi più dolorosi dell'intera prima stagione dello show HBO, ma anche un punto di svolta importantissimo nel rapporto tra Joel ed Ellie, con la seconda chiamata a decidere se fidarsi o meno della versione fornita dal suo compagno di viaggio su quanto accaduto in ospedale.

Mentre buona parte dei fan appoggia la scelta di Joel di massacrare i membri delle Fireflies per salvare la vita a Ellie, dunque, in molti si chiedono se il personaggio di Bella Ramsey abbia effettivamente creduto al suo quasi padre adottivo quando quest'ultimo le ha platealmente mentito su quanto accaduto poche ore prima.

"Non so se Ellie stia dicendo 'mi stai mentendo ma andiamo avanti', oppure 'mi stai mentendo e il nostro rapporto è cambiato per sempre in negativo' o 'mi stai mentendo e so che è incredibilmente importante per te, quindi non indagherò oltre'. Forse è terrorizzata e vuole fare di tutto per credergli, perché l'alternativa è terrificante. Potrebbe essere una qualunque di queste opzioni, e questo è il motivo per cui amo tutto ciò. Il fatto che lei gli credesse non è mai stata un'opzione. Lei sceglie semplicemente di credergli, al come ci penserà poi" sono state le parole di Craig Mazin al riguardo.

Nella seconda stagione, insomma, oltre al sangue promesso da Mazin e Druckmann, potremmo dover avere a che fare con le conseguenze della bugia raccontata da Joel a Ellie... O forse no, chi può dirlo? Per informazioni, chiedere ai fan del gioco!