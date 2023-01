The Last of Us: quanti episodi avrà la prima stagione della serie tv HBO? Ve lo sveliamo

Dal 16 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW è arriva l'attesissima The Last of Us, nuova serie tv targata HBO e basata sull'omonimo videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation.

Dopo aver potuto apprezzare la prima puntata, i fan si stanno domandando: da quanti episodi sarà formata la prima stagione di The Last of Us? La risposta è: nove. La prima stagione di The Last of Us è composta da un totale di nove puntate, che arriveranno a cadenza settimanale su Sky Atlantic e su NOW tutti i lunedì in contemporanea assoluta con la messa in onda di HBO, alle 3 del mattino e poi alle 21.15 dello stesso giorno. Gli episodi saranno disponibili anche on demand (cliccate qui per sapere invece quando andrà in onda The Last of Us in versione doppiata).

Già apprezzatissima dalla critica internazionale e italiana, la serie racconta una storia che si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere. Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l'astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, oltre Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Storm Reid e Merle Dandridge.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (creatore del videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Chi scrive ha avuto modo di vedere in anteprima tutti i 9 episodi della prima stagione e, come anticipato dalla recensione di The Last of Us, nelle prossime settimane ne vedrete delle belle.