The Last Of Us: nell'Episodio 4 c'è anche un attore del videogioco, ecco chi!

Ancora prima che l'adattamento HBO di The Last of Us debuttasse sul piccolo schermo era noto alla maggior parte dei fan che alcuni attori del videogame Playstation sarebbero tornati per alcuni cameo o anche dei piccoli ruoli nei panni di altri personaggi di contorno di quel mondo. Nel corso del quarto episodio ne abbiamo incontrato un altro.

L'ultimo episodio di The Last of Us ha visto Jeffrey Pierce unirsi al cast della serie. Per chi non ne fosse al corrente, Pierce ha interpretato Tommy sia in The Last of Us che nel suo sequel, The Last of Us - Part II. Pierce nel corso degli anni è apparso in numerosi altri videogiochi, programmi televisivi e film. Il suo arrivo in The Last of Us della HBO è probabilmente il ruolo più importante che ha avuto da un bel po' di tempo a questa parte, dato che Pierce non ha lavorato molto dopo la sua apparizione nell'ultimo videogioco di questa serie, uscito nel 2020.

Invece di interpretare nuovamente Tommy in The Last of Us della HBO, ruolo che è stato affidato a Gabriel Luna, Pierce ha assunto le sembianze di un nuovo personaggio di nome Perry. Perry è un soldato che vive a Kansas City e lavora al fianco di Kathleen, interpretata da Melanie Lynskey, uno dei villain della storia. I dettagli più specifici del personaggio di Perry non sono ancora stati raccontati, ma lo show ha chiarito che si tratta di un membro importante del gruppo di ribelli che gestisce Kansas City.

Sebbene Pierce esordisce per la prima volta nell'episodio 4, non sappiamo se nei prossimi episodi continuerà ad apparire. Considerato il modo in cui si è concluso l'episodio di questa settimana, però, è praticamente garantito che tornerà almeno nell'Episodio 5.

Sappiamo, inoltre, che prossimamente in The Last of Us tornerà anche Troy Baker, anche lui nei panni di un altro personaggio rispetto al videogame (dove doppiava il personaggio di Joel); a differenza di Pierce, però, il suo non sarà un personaggio originale, bensì uno che i giocatori conoscono davvero bene.

Su queste pagine potete già leggere sia la nostra recensione della 1x04 di The Last of Us, sia le principali differenze con il videogioco di una scena di The Last of Us vista nell'ultimo episodio.