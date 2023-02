The Last of Us: l'Episodio 5 andrà in onda prima del previsto a causa del Super Bowl!

Buone notizie per tutti coloro che non vedono l'ora di vedere già il quinto episodio dei nove previsti per questa stagione di The Last of Us. HBO trasmetterà con qualche giorno d'anticipo il prossimo episodio con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey per non andare a interferire con il Super Bowl, tra gli eventi sportivi più seguiti in assoluto.

Mentre la serie va solitamente in onda la domenica sera in simulcast tra HBO e HBO Max, l'arrivo del Super Bowl LVII ha indotto il canale via cavo a mandare in onda l'Episodio 5 con qualche giorno di anticipo. Poco prima della messa in onda dell'episodio 4 di The Last of Us nella notte di ieri, è stato rivelato che il prossimo episodio andrà in onda invece venerdì 10 febbraio alla stessa ora, quindi con ben due giorni di anticipo sulla programmazione abituale.

Domenica prossima, infatti, si terrà il tanto atteso Super Bowl LVII della NFL tra i campioni della AFC Kansas City Chiefs e i loro omologhi della NFC Philadelphia Eagles. L'annuale Super Bowl è l'evento sportivo più importante dell'anno negli Stati Uniti e si prevede che terrà incollata allo schermo una miriade di ascolti, visto che l'anno scorso l'incontro ha registrato oltre 200 milioni di telespettatori.

Con così tante persone concentrate solo sulla partita, sarebbe stato difficile per molti seguire gli eventi di The Last of Us - Episodio 5, visto che era previsto per la stessa fascia oraria sulla HBO. Per questo motivo, la serie debutterà con due giorni di anticipo, venerdì 10 febbraio, anche su HBO Max.

A causa del periodo piuttosto ricco di eventi, nelle prossime settimane The Last of Us interferirà con altre trasmissioni molto attese nella medesima fascia oraria (ci riferiamo agli orari statunitensi). Oltre al Super Bowl del prossimo fine settimana, una delle prossime puntate dello show andrà in onda domenica 12 marzo, la stessa sera in cui si svolgerà la 95ª edizione degli Academy Awards.

Su queste pagine avete già letto la nostra recensione della 1x04 di The Last of Us? Recuperate, se non lo avete ancora fatto, il trailer del prossimo episodio di The Last of Us.