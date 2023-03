The Last of Us, anche l'Episodio 7 con Ellie e Riley è vittima di review bombing

Dopo le polemiche scatenate dall'arrivo dell'episodio incentrato su Bill e Frank, anche il settimo episodio di The Last of Us è stato vittima di review bombing. Anche questa volta a essere vittima dei troll di internet è una storia queer, Left Behind, che in pratica mette in pausa la trama principale per concentrarsi sulle emozioni dei personaggi.

Ancora una volta per quanto riguarda questa tipologia di racconto, alcuni utenti hanno recensito negativamente l'episodio su Metacritic. Mentre una parte relativamente piccola di loro è stata piuttosto corretta esponendo una critica costruttiva e sensata, un'altra parte significativamente ampia ha fatto leva sulla questione della "woke culture".

Tuttavia, grazie alla loro formidabile interpretazione, sia Bella Ramsey che Storm Reid non si faranno certo scoraggiare da questo tipo di atteggiamento negativo. Le due attrici hanno già espresso la loro opinione in materia, affermando che questa tipologia di storie saranno sempre più frequenti in futuro e che il pubblico dovrà semplicemente abituarsi ad esse o smettere di guardarle (e recensirle).

"So che la gente penserà quello che vuole. Ma dovranno abituarsi. Se non volete guardare lo show perché racconta delle storie gay, perché c'è personaggio trans, è colpa vostra e vi state sicuramente perdendo qualcosa", aveva dichiarato la Ramsey a EW all'indomani dell'uscita dell'episodio su Bill e Frank, tra i più commoventi di questa stagione.

"Come ha detto Bella quando è uscito il terzo episodio: se non vi piace, non guardatelo", aveva dichiarato Reid, facendo eco alle parole della collega.

"Queste storie sono importanti. Sono le esperienze delle persone. Se nel 2023 siete preoccupati per la persona che amo, allora dovete riconsiderare le vostre priorità. Ci sono tante altre cose di cui preoccuparsi nella vita. Perché vi preoccupate che questi giovani - o chiunque altro - si amino? L'amore è bello e il fatto che la gente abbia da ridire su di esso non ha senso".

Per tutti coloro che stanno invece amando lo show, vi rimandiamo al trailer dell'ottavo episodio di The Last of Us, che sancirà l'esordio di Troy Baker.