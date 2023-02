The Last of Us: un momento dell'Episodio 7 rimanda direttamente alla Stagione 2?

Nell'episodio 7 di The Last of Us, la storia di Ellie e Riley viene approfondita in un episodio flashback che mette in sospeso per un attimo le condizioni di salute di Joel. Riley era già stata citata nel corso di questa stagione dell'adattamento HBO, ma l'ultimo episodio ha rivelato finalmente la verità sulla sua relazione insieme a Ellie.

L'episodio si svolge principalmente in un centro commerciale nella QZ di Boston, con Riley che mostra a Ellie com'era il centro commerciale prima dell'epidemia in quella che sarà la loro ultima notte insieme. Poco dopo l'ingresso nel centro commerciale, la hit anni '80 degli A-ha "Take On Me" risuona mentre Ellie e Riley giocano sulle scale mobili. Sebbene questa possa sembrare una scelta casuale, che semplicemente emula l'atmosfera divertente della scena delle scale mobili (richiamando alla memoria molte commedie anni '80), in realtà ha un'importanza molto più profonda per il mondo di The Last of Us per quanto riguarda l'impostazione della seconda stagione.

In The Last of Us - Part II, che fungerà senza dubbio da base narrativa della seconda stagione della serie HBO, Joel viene tragicamente ucciso all'inizio del gioco. Ciò spinge Ellie a intraprendere una missione di vendetta contro gli assassini di Joel, che la porterà a Seattle. A un certo punto, i giocatori possono esplorare un negozio di musica in cui Ellie trova una chitarra. Ellie esegue una cover acustica di "Take On Me" degli A-ha, in una versione molto più cupa di quella che viene eseguita nell'episodio 7 di The Last of Us, incentrato invece sulla sua relazione con Riley.

Questa scena viene utilizzata per ricordare al giocatore, a Ellie e a Dina - la compagna e fidanzata di Ellie nella Parte II - Joel, poiché il gioco si apre con Joel che suona a Ellie una canzone alla chitarra. Includendo "Take On Me" nell'episodio 7, lo showrunner Neil Druckmann sta sottilmente piantando i semi di questa sequenza. Questo, insieme alla cassetta degli A-ha che si vede nel cassetto del comodino di Ellie all'inizio dell'episodio, è un modo intelligente per collegare subliminalmente la canzone a Ellie, il che renderà la scena della cover di Ellie più d'impatto dopo la morte di Joel, se e quando verrà girata per la seconda stagione.

