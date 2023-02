The Last of Us, episodio 7: il nuovo teaser anticipa l'adattamento del DLC Left Behind

Dopo i complimenti di Jon Favreau a The Last of Us, si torna a parlare dell'acclamata serie tv di HBO grazie ad un nuovo teaser ufficiale che anticipa il prossimo episodio, in uscita in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, pubblicato dalla pagina ufficiale della piattaforma di streaming on demand HBO Max sul social network Twitter, il prossimo episodio di The Last of Us adatterà il famoso DLC "Left Behind", che venne pubblicato su Playstation come espansione della storia del primo capitolo della saga videoludica: il titolo della puntata, la settima di questa prima stagione, sarà proprio 'Left Behind', con la storia che esplorerà il passato di Ellie (Bella Ramsey) prima dell'epidemia che ha distrutto la civiltà. Nel filmato potete dare uno sguardo anche a Riley, interpretata dall'attrice di The Suicide Squad Storm Reid.

Da una sceneggiatura di Neil Druckmann, l'episodio è firmato da Liza Johnson, la cui carriera in televisione include regie per diversi programmi popolari tra cui American Horror Story, Silicon Valley e What We Do in the Shadows. Che cosa vi aspettate da questo nuovo episodio? Vi è piaciuta fin qui la serie tv di HBO? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri contenuti scoprite che cosa cambia nell episodio 6 di The Last of Us tra la serie tv e il videogame.