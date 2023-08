The Last of Us, questo episodio ha fatto 'piangere il mondo intero'? Parla il regista

The Last of Us è stato sicuramente uno degli spettacoli televisivi che più hanno fatto parlare di sé nei mesi scorsi, e tutt'ora il pubblico si chiede quando vedremo finalmente una seconda stagione della serie. Ciò si deve ad alcune puntate in particolare che sono rimaste nella mente e nel cuore dei fan ed anche degli spettatori occasionali.

Tra questi, sicuramente un posto d'onore lo merita il terzo episodio di The Last of Us. Infatti, la puntata interamente dedicata alla coppia Bill e Frank è riuscita a condensare in maniera intelligente il dramma personale dei protagonisti con la pericolosa situazione in cui si trovano a vivere.

A tal proposito è intervenuto lo stesso regista della puntata, Peter Hoar, che si è soffermato sull'incredibile risposta emotiva ottenuta dal pubblico dopo la visione.

Parlando con Deadline di questa storia d'amore post-apocalittica, Hoar ha elogiato le performance di Offerman e Bartlett, che hanno contribuito all'affezione del pubblico. Oltre a ciò afferma che tutte le decisioni che sono state prese durante la produzione sono state essenziali per realizzare qualcosa di autentico e profondo.

"Non avevo certo intenzione di creare qualcosa che avrebbe fatto piangere ininterrottamente il mondo intero, ma l'ho fatto", ha dichiarato il cineasta.

"C'è molta schiettezza in questa storia d'amore, non è pomposa, ma estremamente genuina e autentica. Anche Bella e Pedro sono stati bravissimi, il momento in cui Ellie legge la lettera lasciata da Bill è stupendo. Credo sia davvero straziante, ma anche meraviglioso", ha concluso Hoar.

E voi cosa ne pensate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di The Last of Us. Oltretutto, sapevate che Pedro Pascal non conosceva il gioco Naughty Dog?