The Last of Us, il terzo episodio ha risolto una delle critiche più diffuse al gioco!

Il terzo episodio di The Last of Us sarà ricordato come uno dei momenti più toccanti della storia della televisione recente. A questo si aggiunge la bravura di Craig Mazin di aver risposto, con la storia di Bill e Frank, ad una delle critiche più forti volte al videogioco all'epoca dell'uscita.

Nel videogioco l'incontro tra Ellie, Joel e Bill è molto più fugace. Il personaggio viene presentato in maniera simile all'inizio dell'episodio: survivalista e cattivo. L'evoluzione della storia, però, risulta essere molto diversa dando a Frank un ruolo talmente marginale da non avere addirittura un volto. Durante l'esplorazione dei tre personaggi, infatti, si imbattono nel corpo senza vita di Frank che dopo essersi contagiato vede come unica opzione il suicidio.

Nel videogioco Bill lo definisce semplicemente come "il suo compagno" mostrandosi apparentemente disinteressato dalla cosa. Il biglietto lasciato da Frank nel quale ammette di preferire la morte rispetto al rimanere con lui chiarisce quanto Bill, nell'opera videoludica, sia un personaggio senza un minimo di evoluzione. Insomma, il suo destino sembra essere quello di rimanere solo fino alla fine dei suoi giorni.

La gestione del personaggio all'uscita del gioco nel 2013 causò non poche polemiche. L'episodio 3 della serie tv fa un enorme lavoro, non solo nel ridare dignità umana a Bill ma, allo stesso tempo, nel cambiare l'approccio ai personaggi dandogli una effettiva evoluzione ma risultando comunque utili alla causa di Joel ed Ellie. Nonostante la buona riuscita del prodotto il terzo episodio di The Last of Us è stato vittima di review bombing da parte di omofobi da tastiera.

In occasione dell'uscita dei prossimo episodi, Craig Mazin ha svelato che scopriremo qualcosa in più sul passato di Joel dopo la morte di Sarah e prima dell'ingresso di Ellie nella sua vita. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!