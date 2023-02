The Last of Us, il nuovo episodio uscirà in anticipo anche in Italia?

In questi giorni HBO ha ufficialmente annunciato che, per evitare la competizione del Super Bowl, che si terrà domenica prossima, il prossimo episodio di The Last of Us andrà in onda in anticipo negli Stati Uniti, non la domenica bensì il venerdì.

Ora, grazie ad un'email dell'ufficio stampa di Sky, possiamo confermarvi che la stessa cosa avverrà in Italia, anche se con una grossa eccezione: in linea con l’anticipo di HBO, infatti, la premiere del quinto episodio di The Last of Us in lingua originale sottotitolata in italiano debutterà nel nostro paese dalle 3.00 della notte fra venerdì 10 e sabato 11 febbraio, ma lo farà in esclusiva su Sky on demand e in streaming su NOW. Il primo passaggio in lineare della puntata in lingua originale resterà invece invariato, dunque come al solito nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 febbraio alle 3.00 (e poi in prima serata lunedì).

Dunque, ricapitoliamo: i più impazienti potranno vedere The Last of Us 1x5 su Sky on demand o in streaming su NOW già tra venerdì e sabato; una mossa, da parte di Sky, che sarà decisamente gradita dai fan italiani della serie, specialmente da quelli appassionati di NFL.

A proposito: avete già dato un'occhiata al trailer di The Last of Us episodio 5?