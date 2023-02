The Last of Us: il terzo episodio vittima di review bombing a causa di Bill e Frank

L'arrivo del terzo episodio di The Last of Us su HBO ha generato un'ondata di entusiasmo tra tutti gli appassionati di serie e specialmente del videogame Playstation. Ma nelle ultime ore un gruppo di spettatori reazionari si è riversato su IMDb per inondare la pagina dell'episodio di recensioni negative a causa della presenza di una coppia gay.

L'episodio in questione è quello che si distanza di più dal materiale di partenza, ma è stato amatissimo dagli spettatori per il suo impatto emotivo, e molti lo hanno paragonato alla sequenza di apertura di Up della Pixar. Questo, tuttavia, ha apparentemente irritato alcuni spettatori che hanno giocato al gioco originale, nonostante il fatto che la relazione romantica tra Bill e Frank sia fortemente implicita nel gioco, anche se non apertamente menzionata.

Finora, l'episodio Long, Long Time ha ricevuto più recensioni a cinque stelle su IMDb rispetto ai primi due episodi. Tuttavia, ha una media complessiva di 8,0 rispetto al 9,2 e al 9,3 dei primi due episodi, a causa della marea di recensioni a una stella da parte di coloro che sono in rivolta per la rappresentazione di una coppia gay.

Nonostante l'ondata di troll omofobi su internet, l'episodio ha attirato un gran numero di spettatori e un ampio plauso per la sua narrazione emotiva, spingendo il creatore di The Last of Us a prendere in giro spensieratamente coloro che sono stati portati alle lacrime per aver pianto durante l'episodio relativamente "felice".

L'episodio è stato anche lodato per il modo in cui sovverte consapevolmente il tropo "fai sparire i gay" mantenendo la storia di Bill e Frank autonoma, permettendo loro di invecchiare insieme e di morire alle loro condizioni, e non al servizio dei personaggi etero della storia.

Tra l'altro, l'Episodio 3 ha incrementato gli spettatori di The Last of Us rispetto ai due precedenti episodi, portando la serie a superare una media di 15 milioni di spettatori per episodio. Questo traguardo l'ha resa la quarta serie HBO attualmente in programmazione a superare tale soglia, dopo House of the Dragon, Euphoria e The White Lotus.

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione della 1x03 di The Last of Us, che sicuramente non è a una stella!