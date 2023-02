The Last of Us, per i fan HBO ha risolto il problema più grande di House of the Dragon

Gli apprezzamenti verso l'adattamento televisivo di The Last of Us sono praticamente trasversali, se escludiamo l'opinione di Paul Schrader, e questi non riguardano solo la narrazione ma anche gli aspetti più tecnici della produzione. HBO ha assemblato un team abilissimo riuscendo, secondo i fan, a risolvere uno dei problemi di House of the Dragon.

L'anno scorso, infatti, la HBO è stata pesantemente criticata per aver reso la scena della spiaggia in House of the Dragon "volutamente buia". All'epoca gli spettatori riferirono di non riuscire a vedere nulla durante la visione e di aver dovuto aumentare le impostazioni di luminosità dei loro schermi televisivi solo per vedere qualcosa. Si può quindi immaginare la reazione scioccata della gente quando è stato subito evidente che The Last of Us era riuscito laddove il franchise di Game of Thrones aveva fallito.

Un utente di Reddit ha condiviso una citazione fatta dal padre dopo aver visto il quarto episodio, intitolato "Please Hold My Hand". Il padre, che l'utente descrive come un "nerd del cinema", è rimasto scioccato dal fatto che la HBO sia stata in grado di presentare perfettamente le scene notturne dello show, tanto da permettere di vedere i personaggi, la loro attrezzatura da campeggio e l'ambiente che li circonda. Si sta parlando, nello specifico, dell'Episodio 4 di The Last of Us.

L'utente ha anche detto che il padre era in grado di cogliere piccoli dettagli e ha capito che i difetti della scena notturna di The Last of Us erano "impercettibili". Nel frattempo, ha descritto la scena notturna di House of the Dragon come "merda di cane", come se non fosse stato fatto alcuno sforzo per migliorarla dal punto di vista visivo.

Da altri utenti di Reddit è stato fatto notare, però, che non è colpa della HBO, ma piuttosto delle troupe al lavoro sulle riprese e sul montaggio dei due show. Entrambi hanno team diversi che lavorano alle riprese e al montaggio di queste scene. Questo dimostra che The Last of Us potrebbe avere direttori della fotografia e montatori migliori rispetto a House of the Dragon. Quindi, in sostanza, non è colpa dell'emittente.