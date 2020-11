The Last Of Us: un fan immagina il poster della serie, con Kaitlyn Dever e Coster-Waldau

HBO ha ufficialmente ordinato la prima stagione di The Last Of Us, e sono in molti ad aver espresso delle preferenze per quanto riguarda il cast, soprattutto nei confronti di Kaitlyn Dever e Nikolaj Coster Waldau.

Saranno proprio le star di Unbelievable e di Game of Thrones ad interpretare Ellie e Joel? Ancora non lo sappiamo, ma c'è già che si è divertito a creare un poster per la serie tratta dal noto videogame post-apocalittico. Nell'immagine di Aaron Bailey che trovate qui sotto è possibile vedere i volti dei due attori con un look che potrebbe tranquillamente riportare al design dei personaggi visti su PlayStation.

Nella fan art c'è anche il richiamo all'ambientazione rurale che caratterizza molte sessioni di entrambi i The Last of Us. Gli sguardi, del resto, non sono proprio quelli di due personaggi da commedia leggera. Entrambi hanno dato prova di sapersi confrontare con momenti particolarmente drammatici e di essere credibili in certi frangenti, un'abilità che dev'essere tenuta in alta considerazione dagli autori e dagli addetti al casting, considerando la storia che si andrà ad adattare per lo schermo televisivo.

Cosa ne pensate dell'immagine? La barba di Coster-Waldau assomiglia a quella di Joel? Oppure preferireste altre scelte per i ruoli principali? Craig Mazin e Neil Druckmann hanno annunciato che nella serie saranno presenti contenuti tagliati da The Last of Us e, mentre l'attesa si fa snervante, vi consigliamo di leggere lo speciale sui giochi che diventeranno serie tv.