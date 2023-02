The Last of Us: i fan lamentano l'assenza di un passaggio importante del gioco

Finora l'adattamento HBO di The Last of Us si è attenuto fedelmente al gioco di Naughty Dog, raccontando la storia del viaggio insidioso di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) attraverso gli Stati Uniti. L'episodio 6 non è stato da meno, mettendo in scena la reunion tra Joel e il fratello Tommy. Ma i fan lamentano l'assenza di un momento.

Sembra, infatti, che una scena che i fan del gioco originale si aspettavano di vedere non sia stata realizzata. Nell'ultimo episodio non è stato presentato il momento in cui Tommy cerca di dare a Joel una foto di sua figlia Sarah che ha preso dalla loro vecchia casa.

Come sanno coloro che hanno giocato a The Last of Us, questo momento ad alto tasso emotivo arriva quando Joel si trova nella comune di Tommy a Jackson. Joel si rifiuta di prendere la foto, ma si scopre in seguito che Ellie l'ha presa con sé visto che poi la darà a Joel poco prima che entrino in ospedale a Salt Lake City. "Questa è l'unica scena del gioco che pensavo sarebbe stata sicuramente inserita nell'episodio", ha scritto un fan su Reddit.

Rimangono ancora tre episodi alla fine di questa prima stagione di The Last of Us, quindi è possibile che questo passaggio della trama venga ripreso più avanti. "Scommetto che l'hanno intenzionalmente tenuta per dopo", ha suggerito un fan, mentre un altro ha teorizzato: "Penso che Ellie ce l'abbia e gliela darà nell'ultimo episodio".

Tuttavia, altri spettatori hanno fatto notare che probabilmente non avrebbe avuto senso inserire questo passaggio nella serie, poiché Tommy e Joel non si sono allontanati l'uno dall'altro nello stesso modo. Non è chiaro quindi quando Tommy sarebbe tornato in Texas per prendere la foto.

Tra l'altro, gli showrunner hanno già parlato dei cambiamenti dell'episodio 6 di The Last of Us.

Lo show della HBO ha realizzato qualcosa di simile aggiungendo un'altra scena in cui Joel pensa di vedere sua figlia a Jackson, ha sottolineato un altro fan. "Abbiamo avuto un'intera scena con Joel che pensa di aver visto Sarah anche se sono passati 20 anni", ha scritto. "Ha mostrato che è ancora profondamente traumatizzato dalla sua morte. Abbiamo anche un'intera conversazione con Tommy su come non si senta in grado di proteggere nessuno. Non c'era bisogno di aggiungere quella scena a tutto questo".

