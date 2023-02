The Last of Us, i fan notano un errore nel sesto episodio dello show HBO

È da pochissimo uscito il sesto episodio di The Last of Us, serie tratta dall'omonimo videogioco, che vede la storia di Joel ed Ellie in un contesto post-apocalittico dovuto all'infezione del Cordyceps. Ed è già visionabile il trailer del settimo episodio di TLOU.

I fan più attenti, si sono resi conto di un errore da parte della produzione della serie nel sesto episodio.

Chi seguiva Game of Thrones probabilmente ricorda il bicchiere di Starbucks presente in una scena della serie. A tal proposito, alcuni fan hanno phoshoppato due bicchieri della famosa catena in una scena di TLOU, dove si vedrebbe la crew in mezzo alle nevi. Evidentemente questa svista da parte della produzione non è passata inosservata. (Potete trovare i Tweet in cui alcuni fan mostrano la scena in questione).

Un altro Tweet che sta facendo impazzire la piattaforma social, e soprattutto divertire Neil Druckmann, è quello che sembra essere il cameo di Dina. "Aahah, vi amo!" scrive l'autore, mostrando una foto che vede "MA QUELLA È DINA?" come ricerca più condotta sul social nelle ultime ore.

Nonostante non ci sia (ancora) risposta a tale domanda, l'apparizione sfuggente di un personaggio femminile nel villaggio dove è situato Tommy non lascia spazio a molti dubbi: probabilmente però toccherà aspettare un bel po' per avere una risposta certa, soprattutto dopo il termine del sesto episodio.

Per chi non l'avesse ancora letta, vi rimandiamo alla nostra recensione del sesto episodio di The Last of Us HBO.