The Last of Us, per i fan QUELLA scena con Joel è 'meglio dell'originale'

Al termine della visione dell'episodio 6 di The Last of Us, i fan si sono ritrovati ad affrontare un turbinio di emozioni dopo una scena, tratta fedelmente dal videogioco Playstation, che ha visto il protagonista Joel, interpretato da Pedro Pascal, svolgere un discorso al fratello Tommy, ancora interpretato da Gabriel Luna dopo il primo episodio.

Tre mesi dopo essere riusciti a salvarsi a stento da Kansas City, Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) riescono a trovare Tommy (Gabriel Luna) che vive bene in una comunità isolata ma perfettamente funzionante. Per garantire la sopravvivenza di Ellie alla base delle Luci in Colorado, Joel lancia un intenso appello a Tommy, pregandolo di occuparsi dell'ultima tappa del viaggio.

Alla conclusione dell'episodio, i fan si sono riversati sui social media per condividere le loro reazioni alla ricreazione della scena di Joel e Tommy nell'adattamento HBO. Sebbene Joel abbia mantenuto un atteggiamento duro nei confronti di Ellie durante il loro viaggio, lo vediamo molto più sensibile nel suo atteggiamento verso il fratello, spiegando le sue paure e le perdite subite. In lacrime, Joel rivela di volere che Tommy protegga Ellie perché sente di non poter più svolgere adeguatamente lui stesso questo ruolo.

Tra i commenti, c'è anche chi definisce questa versione della scena come migliore dell'originale che vediamo nel videogame di The Last of Us, dal quale è tratta. Nel gioco, Joel tenta di scaricare Ellie su Tommy, chiedendogli di accettare il lavoro in quanto il fratello è in debito con lui per tutti gli anni in cui Joel li ha tenuti in vita. Tommy rivela che quegli anni gli hanno procurato degli incubi e i due quasi vengono alle mani prima di essere interrotti dall'attacco dei predoni alla diga.

Nella versione della HBO la scena va in una direzione diversa: Joel si apre, rivelando che tiene molto a Ellie senza dichiarare apertamente i suoi sentimenti. Joel vuole chiaramente portare Ellie fino in Colorado e concludere il lavoro, ma a causa delle emozioni che prova per lei, teme di essere un ostacolo alla sua sicurezza. La nuova scena assume un tono nettamente diverso rispetto al gioco originale e rivela molto dell'evoluzione del personaggio di Joel nella serie.

Scoprite cosa accadrà nel trailer dell'episodio 7 di The Last of Us.