The Last of Us: i fan scovano un altro errore presente nell'Episodio 6

Dopo l'errore di regia di The Last of Us scovato dai fan, questi hanno notato un altro piccolo errore presente all'interno dell'episodio 6 della prima stagione. Il fatto che questi piccoli errori o imperfezioni vengano alla luce in maniera così tempestiva, prima ancora che l'episodio successivo vada in onda, è segno della grande dedizione dei fan.

Come evidenziato dall'utente Twitter @rejectedhannah, nel momento in cui Ellie (Bella Ramsey) incontra il cavallo Shimmer nella stalla di Jackson si vede chiaramente e facendo molta attenzione la mano di un membro della troupe che puntella il cavallo da dietro la staccionata.

Questo errore è il secondo scovato all'interno dello stesso episodio, dopo quello piuttosto significativo evidenziato qualche giorno fa. Durante una ripresa innevata, infatti, alcuni membri della troupe si vedevano nascosti tra gli alberi.

Questo episodio prosegue una storia recente di piccoli errori che saltuariamente fanno capolino negli show della HBO e non solo. Ricordiamo ad esempio la famigerata tazza di caffè Starbucks in Game of Thrones, che sembra aver dato il via a una tendenza che ha poi portato a ogni altro errore dello stesso genere: dal dito verde in CGI di House of the Dragon al cosiddetto "Jeans Guy", un membro della troupe che si vedeva in jeans durante un episodio di The Mandalorian.

Il prossimo episodio di The Last of Us, invece, sembra sarà incentrato sul DLC Left Behind del gioco: questo raccontava la storia di Ellie e Riley che esplorano un centro commerciale abbandonato poco prima degli eventi della serie e dell'incontro tra Ellie e Joel. Per saperne di più su The Last of Us, date un'occhiata ai principali cambiamenti apportati all'episodio 6 rispetto al gioco.

Il settimo episodio di The Last of Us sarà trasmesso domenica sera su HBO, mentre in Italia sarà disponibile dal giorno seguente nella versione sottotitolata in italiano su Sky e in streaming su Now.