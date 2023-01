The Last of Us, fancasting sfiorato: per Ellie c'era Kaitlyn Denver e un'altra star GOT!

E così, i fan ci avevano visto lungo assieme ai loro fancasting per il ruolo di Ellie nella serie HBO di The Last of Us. Avevano fatto il nome di Kaitlyn Kennedy al posto di Bella Ramsey. Ed effettivamente l'attrice fu vicinissima al ruolo, svela Neil Druckmann: assieme a lei, anche una star di Game of Thrones ben più famosa della Ramsey.

Sia chiaro: nulla togliere alla giovanissima interprete di Lyanna Mormont nella nota serie fantasy di HBO. Anzi, pur con la sua giovane età, Bella Ramsey ha dimostrato grandissime capacità attoriali, che sicuramente saranno il punto focale nel nuovo show post-apocalittico nonostante la poca somiglianza con la Ellie originale, lamentata dai fan. Tuttavia, sorprende notare come parte delle richieste dei fan fossero andate molto vicine a quanto Neil Druckmann, mesi prima, aveva già preso in considerazione di suo.

Lo rivela oggi in un’intervista con The Hollywood Reporter, dove fa i nomi di Kaitlyn Denver (Dopesick) e Maisie Williams (Game of Thrones). La prima, forse la più citata in assoluto dai fancasting per la somiglianza con Ellie, sarebbe stata la più vicina in assoluto al ruolo, superando diverse fasi dei provini. La seconda invece fu una delle prime prese in considerazione, quando ancora Druckmann pensava a realizzare un adattamento cinematografico, piuttosto che uno per piccolo schermo.

Ovviamente, come detto, dopo un’iniziale perplessità, siamo sicuri che anche i più reticenti si convinceranno (e soprattutto si fideranno) della scelta di Druckmann. Basti pensare a Pedro Pascal: anche lui è stato inizialmente criticato come Joel, nonostante le sue ottime prove attoriali e l’amore dimostrato dai fan. Ma proprio di recente, l’interprete della versione videoludica di Joel, Troy Baker, ha affermato che la prova di Pedro Pascal in The Last of Us è stata migliore della sua. Ora non resta che aspettare e vedere.

Mancano solo undici giorni all’arrivo del primo episodio sugli schermi di Sky e NOW e già sappiamo che sarà lunghissimo: The Last of Us 1x01 durerà quanto un film.