The Last of Us, è la figlia dello showrunner a eseguire QUELLA canzone: altra nepo-baby?

La questione dei nepo-baby a Hollywood è tornata a tenere banco negli ultimi mesi, con sempre più articoli che hanno attaccato questa o quella star per aver raggiunto la popolarità grazie al supporto o all'influenza di genitori o parenti noti. L'ultimo caso in ordine di arrivo è quello della figlia di Craig Mazin, co-showrunner di The Last of Us.

Cosa è accaduto nello specifico? In breve, in una sequenza dell'ultimo episodio dello show, Joel giace ferito gravemente nella neve mentre Ellie è riversa su di lui, senza sapere cosa fare, e mentre la macchina da presa si allontana e i titoli di coda sfumano, assistiamo a una struggente re-interpretazione di "Never Let Me Down Again" dei Depeche Mode, che avevamo sentito nella sua versione originale nei titoli di coda del primo episodio.

Questa interpretazione è stata eseguita dalla figlia diciottenne dello showrunner, Jessica Mazin, come lui stesso ha rivelato nel podcast ufficiale di The Last of Us della HBO. Craig Mazin è consapevole del recente dibattito sui nepo-baby e di come potrebbe essere accolto l'ingaggio della figlia per la colonna sonora per quello che è uno dei più grandi successi televisivi dell'anno:

"So che sembro un idiota che è solo uno stupido padre che parla dei suoi figli, dicendo quanto sono favolosi, ma non sono quel tipo di persona. Sono anche consapevole di tutta la discussione sui nepo-baby che sta tenendo banco in giro".

Mazin ha proseguito descrivendo il processo che ha portato alla decisione di chiudere l'episodio con un richiamo a "Never Let Me Down Again", in particolare, reclutando una voce femminile per un'interpretazione che potesse efficacemente riecheggiare in Ellie in quel momento cruciale. Così, ha chiesto a sua figlia di eseguirla, che pare avesse rifiutato per due settimane prima di accettare:

"Le ho detto: 'Ehi, Jessie, dov'è la mia canzone?'. Lei fa: 'Oh, uh, l'ho dimenticata'. E io: 'Ascoltami, voglio che sia chiaro, papà sta dicendo che vuole mettere la tua canzone in televisione, puoi per favore?'. E lei: 'Ugh! Va bene!'. Me l'ha mandata e io ho pensato: 'Dannazione'. La versione che abbiamo messo insieme per la fine penso sia un'eco di Ellie, e nella misura in cui Jessie è mia figlia e penso a Bella [Ramsey] come a una sorta di figlia adottiva, è un momento splendido per me personalmente, in cui le mie due figlie sono insieme in questo momento alla fine dell'episodio".

E voi, che ne pensate di tutta la vicenda relativa ai nepo-baby? Ditecelo nei commenti! Nel frattempo, guardate il trailer dell'Episodio 7 di The Last of Us e recuperate la nostra recensione della 1x06 di The Last of Us.