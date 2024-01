The Last of Us: quali film e serie vedere per conoscere gli attori di Abby, Jesse e Dina

The Last of Us 2 prende lentamente forma: la seconda stagione della serie di successo con Pedro Pascal e Bella Ramsey, finiti gli scioperi, si appresta a iniziare la produzione mentre si fanno sempre più frequenti gli annunci relativi all'atteso cast dello show HBO.

I fan hanno conosciuto i personaggi di The Last of Us nell'omonimo videogame, "in formato digitale" e la controparte in live-action porta con sé sempre altissime aspettative. Se Abby sarà interpretata da Kaitlyn Dever, il cui nome ronzava tra gli insider da un po', la notizia dell'ingaggio di Isabela Merced come Dina in The Last of Us è più recente. Decisivo, invece, il casting di Young Mazino come Jesse, un personaggio molto importante nelle prossime vicende che vedranno protagonisti Joel e Ellie. Le riprese di The Last of Us 2 inizieranno nel febbraio 2024, e prima di allora non potremo avere alcun assaggio di Abby, Dina e Jesse ma possiamo iniziare a scoprire le new entry della serie post-apocalittica scavando nella filmografia e nelle serie TV di Kaitlyn Dever, Isabela Merced e Young Mazino.

Il ruolo di maggior successo di Dever è Marie Adler, protagonista della mini serie thriller Unbelievable di Netflix con Toni Collette. Un'interpretazione fortemente commovente che le è valsa una candidatura ai Golden Globe. La seconda candidatura, invece, è arrivata con Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, miniserie dove Kaitlyn Dever recita al fianco di Michael Keaton. Entrambe le serie sono da non perdere! Se invece preferite vedere Dever alla prova in un ruolo più leggero, potete recuperare Ticket to Paradise, commedia dove l'attrice interpreta la protagonista, figlia di Julia Roberts e George Clooney i quali genitori ne ostacoleranno il matrimonio.

Isabela Merced arriverà prossimamente sul grande schermo in Madame Web, ma non solo perché il mondo dei supereroi la vedrà presto anche come Hawkgirl nel nuovo film Superman: Legacy di James Gunn. Prima di allora però, potete recuperare Transformers: l'ultimo cavaliere che vede Merced tra i protagonisti come Izabella e Soldado di Stefano Sollima dove interpreta un ruolo minore. Se volete conoscere meglio Isabela Merced sul piccolo schermo vi consigliamo anche Sweet Girl, pellicola distribuita da Netflix che vede l'attrice co-protagonista con Jason Momoa.

Young Mazino è tra gli attori rivelazione del 2023 con la sua interpretazione in Beef ( Lo scontro titolo italiano) serie Netflix che ha fatto il pieno di candidature e premi ai Golden Globe 2024. Lo show creato da Lee Sung Jin ha ottenuto grandi elogi dalla critica.