The Last of Us: nel finale è presente il cameo di un personaggio fondamentale di Parte 2!

Oltre all'emozione e alle sorprese contenute nell'episodio, il finale di stagione di The Last of Us ha riservato anche un piccolo easter egg nella forma di un cameo che rimanda direttamente alla seconda parte della storia, raccontata nel videogame The Last of Us - Part II. Alcuni fan della serie videoludica potrebbero aver perso questo momento.

Il finale della prima stagione di The Last of Us della HBO contiene un cameo segreto legato a The Last of Us Part II che potrebbe essere sfuggito a molti fan della serie di videogiochi. Nel complesso, la serie TV di The Last of Us ha riportato in scena diversi attori dei videogiochi, come Troy Baker, Ashley Johnson, Jeffrey Pierce e Merle Dandridge.

Nei momenti finali dell'episodio 9 di The Last of Us, l'attrice Laura Bailey appare brevemente nei panni di un personaggio senza nome. La Bailey è nota ai fan di The Last of Us soprattutto per aver interpretato il personaggio di Abby in The Last of Us - Part II. Senza spoilerare troppo su Abby, si tratta di un personaggio che viene introdotto nella Parte II e che finisce per avere un impatto enorme sull'evoluzione della storia del gioco.

Invece di interpretare Abby in The Last of Us della HBO, però, Bailey si limita a ricoprire il ruolo di un'infermiera nella sequenza dell'ospedale verso la fine dell'episodio. Durante la sua apparizione, la Bailey è nascosta dietro una maschera, quindi si tratta di un cameo che sarebbe stato quasi impossibile individuare senza un "aiuto esterno". Tuttavia, guardando i titoli di coda dello show, la Bailey viene menzionata come una delle attrici che hanno interpretato una delle due infermiere che si vedono nell'episodio.

Durante la conferenza stampa che ha preceduto la messa in onda del finale di stagione di The Last of Us, gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann hanno fatto un po' di luce su come sia nato il coinvolgimento della Bailey. In breve, Mazin ha spiegato che Bailey continuava a chiedere di apparire in qualche modo in The Last of Us. Per fortuna, durante le riprese dell'Episodio 9, Mazin e la troupe hanno trovato un modo per inserirla, facendole interpretare un'infermiera.