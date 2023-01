The Last of Us: questa foto polaroid di Joel e Sarah vi spezzerà il cuore

Con l'arrivo e il successo dell'esordio di The Last of Us su HBO, comincia a emergere altro materiale promozionale intorno allo show che adatta più che fedelmente l'omonimo videogame di Playstation e tra questo c'è anche una commovente foto polaroid condivisa attraverso un post su Instagram dall'attore Pedro Pascal, interprete di Joel nello show.

La foto in questione mostra i personaggi di Sarah e Joel, rispettivamente figlia e padre, in una posa affettuosa, con la più giovane intenta a dare un bacio sulla guancia al proprio padre. Sicuramente un'immagine che non farà altro che aumentare il trauma degli spettatori dopo la visione dello straziante prologo con cui si apre la serie e che riadatta in maniera estremamente fedele lo stesso incipit del videogame di The Last of Us.

Per completare la scenografia di un film o di un set televisivo, solitamente, vengono scattate foto come questa per creare un senso di realismo, anche se l'immagine potrebbe non finire mai nel montaggio finale di un progetto. La fotografia è sicuramente un'aggiunta intenta a commuovere, che mostra l'affetto tra Joel e Sarah prima che l'epidemia fungina devastasse il mondo.

La première di The Last of Us ha visto l'epidemia fungina descritta nei minimi dettagli mentre provocava il caos nell'area di Austin, in Texas. Dopo che Sarah è stata quasi uccisa da un vicino di casa in stato catatonico, Joel e Tommy arrivano appena in tempo per salvarla e tentare di fuggire dal pandemonio circostante. La storia prenderà inevitabilmente una piega molto tragica per i nostri protagonisti.

Nelle ultime ore, HBO ha diffuso le nuove immagini dall'episodio 2 di The Last of Us che mostrano per la prima volta l'incontro dei nostri protagonisti con un Infetto! Per vedere come andrà a finire non ci resta che attendere il prossimo 23 gennaio, quando l'episodio verrà trasmesso su Sky e in streaming su Now (in versione sottotitolata in italiano). Il 23 gennaio sarà diffusa in streaming la versione doppiata del primo episodio.