The Last of Us, le foto dal set HBO mostrano una somiglianza impressionante ai videogame!

Proprio in questi minuti è emersa una nuova raccolta di foto dal set della serie The Last of Us, con alcuni scatti impressionanti che sembrano essere state estratti direttamente dal videogioco per Playstation.

Grazie a Wolf of Thorns su YouTube, in calce all'articolo potete ammirare quella che sembrerebbe essere la Boston Quarantine Zone, l'area che Joel e Tess attraversano durante l'atto di apertura del gioco originale. E, com'è lecito aspettarsi da una produzione HBO, la scenografia è a dir poco impeccabile, e riporta istantaneamente a quei primi passi nel cult videoludico di Naughty Dog.

Ricordiamo che le riprese della serie tv di The Last of Us sono ancora in corso, anche se i lavori sul pilota sono ufficialmente terminati. Al momento nessuna data di uscita è stata ancora rivelata per l'attesissimo adattamento della classica avventura post-apocalittica, ma uno dei regista degli episodi qualche tempo fa ha pubblicato un "2022" sulla propria pagina Instagram, lasciando intendere che il debutto dello show potrebbe avvenire nel corso del prossimo anno. Considerate le tempistiche della produzione non sarebbe improbabile, ma adesso i fan attendono con impazienza di vedere le versioni live-action di Joel ed Ellie con le prime foto ufficiali o un trailer.

Quali son le vostre aspettative? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Nel frattempo, date un'occhiata a delle recenti foto dal set di The Last of Us, che avevano mostrato un'inquietante città fantasma.