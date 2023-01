The Last of Us, la nuova foto ufficiale di HBO mostra Sarah, la figlia di Joel

In attesa della fine dell'embargo per la serie tv di The Last of Us, in queste ore il network HBO ha svelato sui social una nuova foto ufficiale tutta dedicata a Sarah, la figlia di Joel, interpretata dalla giovane attrice Nico Parker.

L'immagine, pubblicata sulle varie pagine dei social media di The Last of Us e di HBO, mostra Sarah camminare una strada prima dell'apocalisse che investirà il mondo creato da Neil Druckmann. Come i fan del videogame Naughty Dog sicuramente avranno già notato, la versione televisiva del personaggio indossa la stessa identica maglietta viola sfoggiata durante il prologo del primo capitolo della saga di videogiochi, che appunto copriva i terrificanti eventi dell'"Outbreak Day" prima di un balzo temporale di 20 anni.

La differenza è che la storia del gioco inizia con una scena notturna, e soprattutto con il contagio già in corso. Questa particolare scena di The Last of Us anticipata da HBO nel materiale promozionale sembra invece svolgersi durante il giorno, con Sarah che presumibilmente torna a casa da scuola, forse proprio la mattina dell'Outbreak Day: del resto lo stesso Neil Druckmann ha anticipato che la serie tv di The Last of Us aggiungerà molti elementi e dettagli alla storia del videogame, pur rimanendo estremamente fedele al gioco originale.

The Last of Us arriverà dal 16 gennaio prossimo in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Per altri contenuti guardate il trailer di The Last of Us.