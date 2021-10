The Last of Us, Gabriel Luna: 'Arriverà più prima che poi'

Quella su The Last of Us è senz'altro una delle serie TV più attese dei prossimi mesi: lo show HBO basato sul celebre videogioco ha già creato intorno a sé l'hype delle grandi occasioni, ma ancora poco sappiamo sulla sua data d'uscita, se non che dovrebbe esordire nel 2022. Secondo Gabriel Luna, però, ci sarà da attendere meno di quanto crediamo.

Mentre un primo video dal set di The Last of Us ci mostra Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie, dunque, l'attore che darà volto a Tommy ci avverte: la serie debutterà sì nel 2022, ma l'intenzione di HBO è quella di non spingersi troppo in là con i tempi.

"Ora come ora il mio interesse principale è The Last of Us. Sono entusiasta di poter completare il mio lavoro sulla prima stagione e penso che vivremo un'avventura davvero fantastica. Spero che tutti possano avere modo di constatarlo quando uscirà. Io non faccio parte del dipartimento programmazione, ma so che dovrebbe essere più prima che poi" sono state le parole dell'attore relativamente alla finestra di lancio dello show.

Occhi aperti, dunque: l'annuncio potrebbe effettivamente essere dietro l'angolo! Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Bella Ramsey, intanto, si è detta terrorizzata da The Last of Us.