The Last of Us, Gabriel Luna racconta le sensazioni provate nel girare QUELLA scena!

Il sesto episodio di The Last of Us rende Joel protagonista di una lunga serie di sconvolgimenti emotivi. Dopo una lunga ricerca finalmente l'uomo riesce ad ottenere un confronto con suo fratello Tommy ad anni dal loro ultimo incontro. Gabriel Luna ha parlato di cosa ha provato girando quelle scene.

L'attore, che era già comparso nel primo episodio della serie, ritorna in maniera trionfale in questa nuova puntata particolarmente importante per il modo in cui viene finalmente approfondito e svelato il rapporto che lega i fratelli Miller da dopo gli sconvolgimenti di 20 anni prima. Mentre Neil Druckmann ha giustificato l'assenza in The Last of Us di un iconico dialogo, l'episodio ci svela un nuovo ed inedito lato di Joel.

L'interprete di Tommy, Gabriel Luna ha parlato delle sensazioni provate durante l'iconico abbraccio condiviso dai i due fratelli all'interno dell'episodio. "Volevo che quell'abbraccio significasse ciò che significa per tutti coloro che giocano al gioco, ma anche che fosse pieno di tutti i tipi di significato" ha detto l'attore. Non è la prima volta che l'interprete esprime il proprio rispetto verso i videogiocatori. Parlando del suo casting Gabriel Luna ha ammesso prima di aver finito di giocare a The Last of Us e poi di aver cominciato le riprese per comprendere al meglio e in maniera più totalizzante il lavoro. "Molto simile ad un 'Ti voglio bene, sono così felice di vedere la tua faccia', quando gli chiedo 'Che ci fai qui?', c'è la stessa quantità di gioia e disagio. Trepidazione." ha concluso l'attore.

La sesta puntata di The Last of Us lavora moltissimo anche sulla paura di Joel di non riuscire a proteggere Ellie, in una conseguenza degli eventi di Kansas City dell'episodio precedente. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!