The Last Of Us: a Gabriel Luna regalata una PS5 a scopo di 'ricerca' per la serie HBO

Pur non avendo ancora una data d'uscita ufficiale, la serie HBO basata su The Last Of Us procede spedita con la pre-produzione e intanto Neil Druckmann di Naughty Dog ha fatto dono a Gabriel Luna, che fa parte del cast dello show tratto dal popolare videogame, di una PS5 per prepararsi al meglio per la parte assegnatagli nella serie.

Dopo il suo ingresso nel cast, Gabriel Luna ha infatti postato un'immagine che lo ritrae con al suo fianco una PS5 nuova di zecca e la seguente didascalia: "Un enorme grazie a Playstation e al mastermind Neil Druckmann per avermi donato l'equipaggiamento necessario per le mie ricerche. Ho intenzione di rigiocare l'1 e il 2 in modo tale che se vieni colpito devi ricominciare tutto daccapo". Il riferimento di Luna è ovviamente a The Last of Us e The Last of Us - Part II e al fatto di doverli giocare e rigiocare in modo da riuscire a entrare sul serio all'interno di quel mondo che verrà ritratto prossimamente dalla serie HBO.

Recentemente Anna Torv è entrata nel cast di The Last Of Us, si tratta di una delle attrici più apprezzate degli ultimi anni, soprattutto dopo il suo lavoro in serie come Fringe e Mindhunter. Torv vestirà i panni di Tess, vecchia conoscenza del protagonista Joel nonché uno dei primi personaggi di cui si fa la conoscenza nel videogioco sviluppato da Naughty Dog.

Composta da 10 episodi, lo ricordiamo, la prima stagione di The Last of Us è entrata in produzione nelle scorse settimane e vedrà come protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, rispettivamente nei panni di Joel e Ellie, mentre il resto del cast include Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandrige (Marlene), Nico Parker, Murray Bartlet, Con O’Neill, e Jeffery Pierce. A giudicare dagli ultimi indizi emersi in rete, HBO starebbe programmando un'uscita nel corso del 2022.