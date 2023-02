The Last of Us, Gabriel Luna sul sostegno di Jeffrey Pierce: 'Mi ha supportato molto'

L'ultimo episodio di The Last of Us ha visto il ritorno in scena del personaggio di Tommy, il fratello di Joel e tassello fondamentale nell'economia della storia. Il personaggio aveva esordito nella prima puntata della serie HBO, con Gabriel Luna che in una recente intervista ha parlato del suo rapporto con Jeffrey Pierce, Tommy nei videogame.

A margine del suo ritorno nella serie, Luna ha incontrato Vulture per parlare di The Last of Us e riflettendo sul suo rapporto con il cast del videogioco, l'interprete di Tommy ha ricordato il sostegno emotivo ricevuto dall'attore originale del videogioco Jeffrey Pierce e il loro incontro all'anteprima dello show.

"Jeffrey e io ci siamo incontrati alla première circa un mese fa. Ci siamo conosciuti via internet circa un anno fa e lui ha sempre avuto un atteggiamento molto positivo e accogliente. Per quanto riguarda la famiglia di TLOU, era il mio preferito. Su Internet, quando alcune persone non erano molto fiduciose nel mio casting, Jeffrey era in prima linea per difendere la mia partecipazione allo show. Gliel'ho detto anche quando l'ho visto alla première e gli ho dato un grande abbraccio. Mi sono un po' commosso quando l'ho visto e gli ho detto "grazie", per la sua fenomenale interpretazione, dalla quale ho assorbito molto, e per aver difeso in modo così eccezionale Tommy, me e il ruolo".

Come è accaduto per la maggior parte degli episodi della serie, l'episodio 6 di The Last of Us ha visto Tommy svolgere un ruolo chiave, per poi essere lasciato indietro mentre Joel ed Ellie proseguono nel loro viaggio.

Dato il rapporto familiare tra i due personaggi, ci si è chiesti se Joel e Tommy si riuniranno ancora in futuro. Il trailer dell'episodio 7 di The Last of Us sembra suggerire che Tommy non riapparirà, perché l'attenzione si sposterà sull'esplorazione della storia di Ellie, in particolare con l'arrivo del personaggio di Riley, interpretato da Storm Reid.