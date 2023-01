The Last of Us meglio di Game of Thrones? Bella Ramsey sicura: 'Molto più coinvolgente'

Bella Ramsey è salita agli onori della cronaca per il suo ruolo di Lyanna Mormont in Game of Thrones, la giovane ed eroica cugina di Ser Jorah che con un accorato discorso nella stagione 6 ha di fatto incoronato Jon Snow. Ora, la giovane attrice sarà la protagonista di The Last of Us e ovviamente i confronti tra le due serie HBO sono molteplici.

Intervistata con Pedro Pascal, altra star comparsa nello show tratto dai libri di George RR Martin, l'interprete di Ellie ha paragonato le diverse esperienze fatte con le due produzioni, descrivendo in dettaglio la scena della morte di Lyanna avvenuta per mano di un White Walker gigante che in un giorno qual senso non si distanzia troppo per sua natura dei mostri che incontreremo in The Last of Us.

La più grande differenza riguarda però il modo con cui questo particolari esseri sono stati realizzati infatti, se in Game of Thrones è stato fatto un massiccio uso di effetti speciali e green screen, nella serie ispirata all'omonimo videogame della Play Station sono stati utilizzati attori veri appositamente truccati.

"Non ho mai avuto a che fare molto con i White Walkers. Sono stato ucciso da un gigante White Walker, ma l'ho ucciso allo stesso tempo, quindi...Quello era tutto green screnn per me. In Game of Thrones, ero in un enorme spazio verde di 20 piedi. The Last of Us è stato molto coinvolgente" ha detto la Ramsey.

Pascal ha poi aggiunto: "Eravamo inseguiti da attori veri" mentre l'interprete di Ellie ha spiegato: "Sì! Attori terrificanti che hanno lavorato con un coach per compiere quel tipo di movimenti e tutto il resto. Sì, è stato molto spaventoso".