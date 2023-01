The Last of Us: Google presenta un inquietante easter egg della serie HBO!

In risposta al sensazionale successo di The Last of Us su HBO, anche Google ha provveduto a confezionare un suo personalissimo easter egg tratto dallo show. Questo ha dei toni davvero inquietanti che in pratica non fa altro che riflettere l'atmosfera generale che si ha guardando lo show tratto dal celebre videogame di Playstation. Lo trovate qui!

Ad ogni modo, se volete vederlo con i vostri occhi, non dovete fare altro che cercare su Google "The Last of Us" e vedrete comparire un simpatico pulsante a forma di fungo nella parte inferiore dello schermo. All'inizio è del tutto innocuo, ma aspettate. Se cliccate sul pulsante, dal fondo dello schermo spunteranno escrescenze e viticci di cordyceps che cresceranno per alcuni secondi. Un piccolo ammiccamento interessante di Google alla serie HBO, che solo i veri appassionati della serie o dei giochi apprezzeranno.

Nel frattempo, i primi due episodi di The Last of Us hanno riscosso un tale successo tra i fan che le vendite della serie di giochi hanno registrato un'impennata da quando la serie ha debuttato su HBO. Adesso, tutti coloro che stanno cominciando ad appassionarsi a questa storia scopriranno per la prima volta il fantastico mondo videoludico di The Last of Us creato da Neil Druckmann, il quale è anche co-creatore dell'adattamento seriale insieme a Craig Mazin, celebre per aver creato Chernobyl (sempre per HBO).

Rimanendo in area curiosità: sapevate che il secondo episodio di The Last of Us contiene un easter egg di Uncharted 4? Questo è spiegato dal fatto che l'autore di entrambe le serie videoludiche Playstation è il medesimo, ovvero Druckmann.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione della 1x02 di The Last of Us, disponibile da ieri anche in Italia in versione sottotitolata in italiano (la trovate in streaming su Now).