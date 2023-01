The Last of Us e GOT: i due protagonisti immaginano il crossover fra i loro show

In occasione dell'uscita del secondo episodio di The Last of Us, HBO Max ha condiviso un nuovo video in cui vediamo le star dello show Pedro Pascal e Bella Ramsey rispondere ad alcune domande dei fan.

Prima di The Last of Us, come ben sapete i due protagonisti della serie creata da Craig Mazin e Neil Druckmann sono apparsi in Game of Thrones, nei ruoli di Oberyn Martell, conosciuto come la Vipera Rossa e della giovanissima Lyanna Mormont, nipote del Lord Comandante dei Guardiani della Notte Jeor Mormont.

Gli attori, che interpretano rispettivamente Joel ed Ellie, hanno così dovuto rispondere ad una curiosa domanda: "Quale oggetto proveniente dal mondo di Game of Thrones portereste in quello di The Last of Us?"

Scherzando, Pascal ha confessato che se potesse porterebbe con sé la veste di Oberyn, poiché "fottutamente fantastica", mentre la scelta di Ramsey è ricaduta sull'armatura indossata da Lyanna durante l'ottava stagione di GoT, nonostante fosse "davvero pesante". "Potrei andare in giro e saresti tu a proteggermi", ha concluso Pascal.

Il cast dello show è completato da Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett e Nick Offerman così come Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson e Troy Baker. The Last of Us è disponibile in esclusiva su Sky e Now.

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sul significato dell'epidemia della serie.