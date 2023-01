The Last of Us, quanto guadagnano Pedro Pascal e Bella Ramsey? Il loro cachet

La serie di The Last of Us, pubblicata da HBO basandosi sull'omonimo videogioco per PlayStation, ha già ottenuto lusinghiere recensioni da parte della critica e un ottimo debutto (4,7 milioni di spettatori negli Stati Uniti), a fronte di stipendi esorbitanti per i due attori protagonisti.

Infatti, per quanto il successo dello show dipenda dall'oggettiva qualità narrativa, il merito va anche agli attori principali. Al riguardo, molti si sono chiesti a quanto ammonti il guadagno di Pedro Pascal (interprete di Joel) e di Bella Ramsey (Ellie), soprattutto considerando l'ingente investimento da parte di HBO per la creazione della serie e di tutti gli effetti speciali che ne fanno parte. Basti pensare alla possibilità di mantenere le spore in The Last of Us.

Per Pascal (che ha già impersonificato, tra i tanti ruoli, Oberyn Martell ne Il Trono di Spade e il Mandaloriano nell'universo narrativo di Star Wars) il guadagno si aggira intorno ai 600.000 dollari per episodio, per un totale complessivo di 6 milioni di dollari nel corso dell'intera stagione. Per Bella Ramsey, invece, lo stipendio è di poco superiore: 750.000 dollari a puntata, da cui deriva una somma finale di ben 7,5 milioni.

Si tratta certamente di cifre da capogiro, a cui si aggiunge il budget totale di HBO pari a 100 milioni di dollari, di cui 10 milioni da episodio. Il costo supera addirittura quello della prima stagione de Il Trono di Spade (serie in cui l'attrice della piccola Ellie ha interpretato Lyanna Mormont), ed è ovviamente destinato ad aumentare nell'eventualità in cui venga pubblicata una seconda stagione – al riguardo un rinnovo di The Last of Us è "molto probabile" secondo Ramsey.